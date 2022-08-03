Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні

Нові інструменти допоможуть ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні.
Meta запускає Reels та Music для українських користувачів.
Як повідомляє Мінцифри, їхня команда понад рік вела перемовини та консультації з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій в Instagram. Тепер вони стануть доступні для всіх українців.
"Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram. Вдячні Meta за розвиток та адаптацію продукту для України. Продовжуємо співпрацю щодо політики модерації контенту українських користувачів. Далі буде", - зазначили у цифровому відомстві України.
Які нові можливості тепер з'являться:
- Знімати Reels - новий формат для редагування та поширення відео в Instagram. Функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.
- Завдяки Music можна легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію щодо війни та підтримку України на інформаційному просторі.
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