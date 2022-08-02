Росія перекидає невеликі групи військових до Придністров'я - Клімкін

Росія вже перекидає групи військ до Придністров'я.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе" на ТСН.ua.

"Вже закидають маленькими групами, по 10-20 людей. Російські війська там охороняють найбільші склади зброї. Це Ковбасна (у селі діє пункт пропуску на кордоні з Україною Ковбасна-Домниця - ред.). Там зберігається зброя ще з часів Першої світовою: гвинтівки Мосіна, якими,до речі, були озброєні так звані придністровці. Але зараз там же нічого немає. Вони дуже бояться. Вони виїжджають. У Тирасполі на вулицях немає людей", - зазначив Клімкін.

Він також додав, що економіка в Придністров'ї існувала за рахунок чорних та сірих трафіків.

"Навіть в 2005-2006 роках оформлення митних документів викликало загострення. І це зрештою потрібно було ще тоді зачистити. Зачистка "руского міру" відбудеться. Якщо шляхом переговорів, то це буде добре, бо там є бізнес, який нам симпатизує", - сказав Клімкін.

Однак, на його думку, ФСБ не погодиться ні на які перемовини.

"Воно там і гроші заробляє, і сидить дуже комфортно. Тому зачистка "руского міру" - головна наша задача", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, у Придністров'ї заявили про плани увійти до складу Росії. Так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатьєв 22 липня заявив, що такі плани відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність ПМР з подальшим вільним приєднанням до РФ.

У відповідь Молдова закликала Кремль вивести російський контингент із так званого Придністров'я. У молдовському Бюро реінтеграції зазначили, що міжнародні партнери і конституційна влада є прихильниками мирного врегулювання конфлікту з повагою територіальної цілісності Молдови. Тобто основна мета - реінтеграція окупованого регіону до складу єдиної країни. А в Росії заявили, що бажання невизнаного Придністров'я увійти до складу РФ треба розглядати серйозно.

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