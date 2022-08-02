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Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 3 серпня

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Середа буде дощовою: прогноз погоди в Україні на 3 серпня

Фото: pixabay.com

Погода буде мінливо хмарною.

У середу, 3 серпня, в Україні буде переважно дощова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 3 серпня у країні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в східній частині вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний (у північно-східній частині - південно-східний), 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, у західних областях 10-15°, вдень 22-27°, на Закарпатті та півдні Одещини до 30°.

У Києві 3 серпня також ітиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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