Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії - ISW

Іран міг відправити свої безпілотники до країни-агресорки Росії.

Іран міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. Крім того, американська розвідка OSINT повідомляє, що до Російської Федерації виїхали іранські пілоти для навчання на їхніх літаках "Су".

Про це повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Іран міг відправити першу партію БПЛА до Росії для польових випробувань разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться використанню та ремонту російських літаків Су-35", - йдеться у повідомленні.

В ISW наголошують, що факт збігається з нещодавніми повідомленнями про те, що Тегеран і Москва прагнуть до розширення авіаційної співпраці. Мовляв, таким чином прагунть обійти міжнародні санкції проти себе та підтримати війну в Україні.

Нагадаємо, Білий дім у понеділок, 11 липня, заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

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