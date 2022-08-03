Иран мог отправить первую партию беспилотников в Россию — ISW

Иран мог отправить своих беспилотников в страну-агрессора России.

Иран мог отправить БпЛА в Россию для полевых испытаний. Кроме того, американская разведка OSINT сообщает, что в Российскую Федерацию выехали иранские пилоты для обучения на их самолетах "Су".

Об этом сообщают американские аналитики Института изучения войны (ISW).

"Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35", — говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что факт совпадает с недавними сообщениями о том, что Тегеран и Москва стремятся к расширению авиационного сотрудничества. Мол, таким образом старайтесь обойти международные санкции против себя и поддержать войну в Украине.

Напомним, Белый дом в понедельник, 11 июля, заявил, что Россия могла обратиться в Иран с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести оружие, для использования в войне против Украины.

Читайте также: