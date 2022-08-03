Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине

Новые инструменты помогут еще более качественно и масштабно освещать события в Украине.

Meta запускает Reels и Music для украинских пользователей.

Как сообщает Минцифры, их команда больше года вела переговоры и консультации с руководством Meta по поводу запуска этих функций в Instagram. Теперь они станут доступны всем украинцам.

"Новые инструменты будут способствовать продвижению личных аккаунтов и созданию креативного контента. Это поможет еще качественнее и масштабнее освещать события в Украине, в частности для иностранных пользователей Facebook и Instagram. Благодарны Meta за развитие и адаптацию продукта для Украины. Продолжаем сотрудничество по политике модерации контента украинских пользователей. Продолжение следует", — отметили в цифровом ведомстве Украины.

Какие новые возможности теперь появятся:

Снимать Reels – новый формат для редактирования и распространения видео в Instagram. Функция будет внедряться постепенно и в течение следующих недель все опубликованные видео продолжительностью до 15 минут будут дополнены креативными инструментами Reels.

Благодаря Music можно легально добавлять музыку из обширной библиотеки Facebook и Instagram.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Meta и другие платформы за активную позицию относительно войны и поддержку Украины на информационном пространстве.

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