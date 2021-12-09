Instagram собирается вернуть хронологическую ленту: названа причина

Сегодня же лента Instagram работает по "умным" алгоритмам, определяющим предпочтения пользователя.

После более чем 5 лет социальная сеть Instagram уже в начале 2022 года собирается вернуть хронологический порядок ленты.

Об этом заявил глава сервиса Адам Моссери.

"Сейчас мы работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году", — сказал Моссери.

Он также добавил, что компания работала над этим изменением "месяцами". Он не поделился дополнительными деталями о том, как будет работать соцсеть, но сказал, что компания "нацелена на первый квартал следующего года" для запуска.

Сегодня лента Instagram работает по алгоритмам, которые определяют предпочтения пользователя и показывают первыми те публикации, которые будут для человека наиболее интересными.

Несмотря на казалось бы удобный механизм, пользователи часто пытаются обмануть алгоритмы Instagram и выйти в "топ" нечестными путями. Именно это и стало поводом к таким изменениям.

Несмотря на это, в июне Моссери в своем блоге написал, что хронологическая лента сделала "невозможным для большинства людей увидеть все интересующие их публикации". Он сказал, что хронологическая лента привела к тому, что люди фактически "пропустили" большинство публикаций в своей ленте в 2016 году.

Кроме того, Адам Моссери сообщил о тестировании еще одной функции "Избранное", которая позволит пользователям самим выбирать наиболее интересные страницы и закреплять их в верхней части ленты.

Напомним, в соцсети Instagram уже в ближайшем будущем появятся платные подписки на контент отдельных блогеров. Их цена будет колебаться от 0,99 до 4,99 доллара.

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