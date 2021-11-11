В Instagram тестируют новую функцию "Сделай перерыв"

Разработчики предполагают, что функцию запустят уже в декабре.

Руководитель Instagram Адам Моссери объявил, что на этой неделе компания начала тестировать новую функцию "Сделай перерыв", благодаря которой через 10, 20 или 30 минут использования приложения, пользователи будут получать уведомления, что следует отдохнуть.

Об этом пишет издание Tech Crunch со ссылкой на Twitter Моссери.

По словам Моссери, новую функцию Instagram начали тестировать на этой неделе, но уже в декабре ее планируют запустить для широкой аудитории.

"Такие напоминания, возможно, будут иметь ограниченное влияние, поскольку пользователи должны сами быть мотивированы установить контроль для себя", — пишет Tech Crunch.

Кроме того, издание пишет, что в телефонах на iOS и Android уже есть встроенные элементы управления экраном, которые позволяют владельцам устройств контролировать время, которое они проводят в разных мобильных приложениях.

Напомним, ранее в Instagram сообщили, что в соцсети уже в ближайшее время могут появиться платные подписки на контент отдельных блоггеров. Цена будет колебаться от 0,99 до 4,99 доллара.

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