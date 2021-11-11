В Instagram тестують нову функцію "Зроби перерву"

Розробники передбачають, що функцію запустять вже у грудні.

Керівник Instagram Адам Моссері оголосив, що цього тижня компанія почала тестувати нову функцію "Зроби перерву", завдяки якій через 10, 20, або 30 хвилин використання застосунку, користувачі отримуватимуть сповіщення, що слід відпочити.

Про це пише видання Tech Crunch з посиланням на Twitter Моссері.

За словами Моссері, нову фукнкцію Instagram почали тестувати цього тижня, але вже у грудні її планують запустити для широкої авдиторії.

"Такі нагадування, можливо, матимуть обмежений вплив, оскільки користувачі повинні самі бути мотивовані встановити контроль для себе", — пише Tech Crunch.

Крім того, видання пише, що в телефонах на iOS та Android вже є вбудовані елементи керування екраном, які дозволяють власникам пристроїв контролювати час, який вони проводять у різних мобільних додатках.

Нагадаємо, раніше в Instagram повідомили, що в соцмережі вже найближчим часом можуть з’являться платні підписки на контент окремих блогерів. Ціна коливатиметься від 0,99 до 4,99 долара.

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