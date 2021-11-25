Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на майже 17 тисяч.
В Україні станом на ранок 25 листопада зафіксовано 16 943 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 628 людей, 26 811 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 404 особи, а 275 319 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 700 772.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 083 135 людей, з них отримали одну дозу – 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 418 000 людей. Загалом проведено 23 501 133 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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