У Словаччині вводять режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу

Нині Європа - епіцентр пандемії коронавірусу. Низка країн вводять суровіші карантинні обмеження.

Від 25 листопада у Словаччині запроваджують режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу. Режим НС діятиме протягом 90 днів. Таке рішення ухвалив уряд під час засідання парламенту сьогодні, 24 листопада.

Про це повідомляє Словацьке радіо.

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"Ми затвердили надзвичайну ситуацію на 90 днів. Він набуде чинності сьогодні опівночі",- сказав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та додав, що більш жорсткі карантинні заходи наберуть чинності в четвер, 25 листопада, і будуть діяти протягом двох тижнів. Через 10 днів їх переглянуть. Він наголосив, якщо заходи будуть пом'якшені, то тільки для тих, хто отримав повний курс вакцинації.

Що буде заборонено:

виходити з дому в період з 5:00 до 1:00. Виключення становлять дорога на роботу, відвідування найближчого магазину продуктів або товарів першої необхідності, а також вигул домашніх тварин на відстані не більше 500 метрів від місця проживання.

будуть закриті всі магазини, крім продовольчих і предметів першої необхідності, установи культури, служби, спортивно-розважальні комплекси.

ресторани можуть продавати страви тільки з собою.

Водночас заклади загальної середньої освіти зможуть працювати у звичайному режимі.

Варта зазначити, в Європі фіксують сплеск захворюваності на COVID-19 . У ВООЗ пояснили, що такий ріст показників обумовлений трьома факторами: штамом "Дельта", відмовою від вакцинації та ослабленням карантинних обмежень.

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