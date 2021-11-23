"Європа залишається "у лещатах" пандемії": у ВООЗ пояснили сплеск COVID-19

За словами Клюге, ситуація з COVID-19 у Європі та Центральній Азії дуже серйозна.

Сплеск захворюваності на COVID-19 у Європі обумовлений трьома факторами - штамом "Дельта", відмовою від вакцинації та ослабленням карантинних обмежень.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге, повідомляє The Guardian у вівторок, 23 листопада.

"На нас чекає сувора зима, але ми не повинні залишатися без надії, тому що всі ми - уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи - можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії", - сказав Клюге.

Згідно з прогнозами ВООЗ, вже до березня 2022 року кількість загиблих від коронавірусу в Європі перевищить 2,2 мільйона людей.

"Європа залишається "у лещатах" пандемії. Щоденна смертність зросла майже до 4 200 випадків на день - удвічі більше, ніж на кінець вересня", - наголосив Клюге.

Наразі зареєстровані летальні випадки коронавірусу вже перевищили 1,5 мільйона в 53 країнах Європи, тоді як сам вірус є причиною смерті номер один у Європі та Центральній Азії.

Крім того, ВООЗ очікує високого чи екстремального навантаження на лікарняні ліжка у 25 країнах та високого чи екстремального навантаження у відділеннях інтенсивної терапії у 49 з 53 країн у період з цього моменту до березня 2022 року.

У цих обставинах Клюге заявив, що людству необхідно використовувати підхід "вакцина плюс", тобто дотримуватися комплексу заходів проти коронавірусу.

Клюге пояснив, що підхід "вакцина плюс" означає отримання стандартних доз вакцини, ревакцинацію, якщо така пропонується, а також включення профілактичних заходів до звичайного порядку дня.

"Носіння маски, миття рук, провітрювання приміщень, підтримання фізичної відстані та чхання в лікоть - прості та ефективні способи отримати контроль над вірусом та підтримати життя суспільства", - резюмував представник ВООЗ.

Нагадаємо:

Україна наближається до цілей ВООЗ з вакцинації проти коронавірусу - 40% дорослого населення до кінця 2021 року. Наразі вже 10 млн українців зробили повний курс щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини світу: у ВООЗ озвучили ймовірну дату завершення пандемії коронавірусу

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