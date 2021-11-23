"Европа остается "в тисках" пандемии": в ВОЗ объяснили всплеск COVID-19

По словам Клюге, ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезная.

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе обусловлен тремя факторами — штаммом "Дельта", отказом от вакцинации и ослаблением карантинных ограничений.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, сообщает The Guardian во вторник, 23 ноября.

"Нас ждет суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы — правительства, органы здравоохранения, отдельные лица — можем принять решительные меры для стабилизации пандемии", — сказал Клюге.

Согласно прогнозам ВОЗ, уже к марту 2022 года количество погибших от коронавируса в Европе превысит 2,2 миллиона человек.

"Европа остается "в тисках" пандемии. Ежедневная смертность выросла почти до 4 200 случаев в день — вдвое больше, чем к концу сентября", — подчеркнул Клюге.

В настоящее время зарегистрированные летальные случаи коронавируса уже превысили 1,5 миллиона в 53 странах Европы, в то время как сам вирус является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии.

Кроме того, ВОЗ ожидает высокой или экстремальной нагрузки на больничные койки в 25 странах и высокой или экстремальной нагрузки в отделениях интенсивной терапии в 49 из 53 стран в период с этого момента до марта 2022 года.

В этих обстоятельствах Клюге заявил, что человечеству необходимо использовать подход "вакцина плюс", то есть придерживаться комплекса мер против коронавируса.

Клюге пояснил, что подход "вакцина плюс" означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычную повестку дня.

"Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть — простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества", — резюмировал представитель ВОЗ.

Напомним:

Украина приближается к целям ВОЗ по вакцинации против коронавируса – 40% взрослого населения к концу 2021 года. Уже 10 млн украинцев сделали полный курс прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости мира: в ВОЗ озвучили предполагаемую дату завершения пандемии коронавируса

Читайте также: