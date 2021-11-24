В одеському супермаркеті біля випічки бігали миші — соцмережі

За словами очевидців, гризуни "дегустували" випічку.

В одному із супермаркетів Одеси на прилавку із випічкою відвідувачі помітили мишей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Компас Одеси".

Автори поста стверджують, що інцидент стався у магазині "Таврія", який розташований на вулиці Тополєва, 10-а.

"Смаколики перед продажем дегустують миші. Улюблене місце гризунів — кондитерський відділ", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області цього року спеціалісти фіксують нашестя мишей.

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