В одесском супермаркете возле выпечки бегали мыши — соцсети

По словам очевидцев, грызуны "дегустировали" выпечку.
В одном из супермаркетов Одессы на прилавке с выпечкой посетители заметили мышей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Компас Одессы".
Авторы поста утверждают, что инцидент произошел в магазине "Таврия", который расположен на улице Тополева, 10 А.
"Вкусняшки перед продажей дегустируют мыши. Излюбленное место грызунов — кондитерский отдел", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в этом году специалисты фиксируют нашествие мышей.
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