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В одесском супермаркете возле выпечки бегали мыши — соцсети

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В одесском супермаркете возле выпечки бегали мыши — соцсети

Компас Одесса

По словам очевидцев, грызуны "дегустировали" выпечку.

В одном из супермаркетов Одессы на прилавке с выпечкой посетители заметили мышей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Компас Одессы".

Авторы поста утверждают, что инцидент произошел в магазине "Таврия", который расположен на улице Тополева, 10 А.

"Вкусняшки перед продажей дегустируют мыши. Излюбленное место грызунов — кондитерский отдел", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в этом году специалисты фиксируют нашествие мышей. 

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