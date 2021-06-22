Нашествие мышей выселило сотни заключенных в Австралии (видео)

Новый Южный Уэльс страдает от страшного нашествия мышей за последние десятилетия из-за большого урожая зерна, который рекордно увеличил количество грызунов.

Более 400 заключенных и 200 сотрудников исправительного центра Веллингтона переместят другие заведения в течение следующих двух недель.

Об этом 22 июня пишет ВВС.

Мыши нанесли значительный ущерб тюремной инфраструктуре, включая внутреннюю проводку.

Новый Южный Уэльс страдает от страшного нашествия мышей за последние десятилетия из-за большого урожая зерна, который рекордно увеличил количество грызунов.

Администрация тюрьмы штата заявила, что работу тюрьмы приостановят минимум на четыре месяца, пока ее очистят, отремонтируют и защитят от мышей.

"Мыши ворвались в центр и причинили такой ущерб, что нам гораздо лучше эвакуировать центр на время", — сказал Питер Северин, комиссар по исправительной службы Нового Южного Уэльса.

Местные СМИ сообщают, что явление возникло весной в период сбора урожая.

Причиной стало сочетание идеальных погодных условий, повлекших щедрый урожай и активное размножение мышей.

Из-за засухи накануне уменьшилась популяция хищников, которые охотились бы на мышей, а большое количество зерна позволило мышам процветать.

Новости мира: мышиная чума Австралии - грызуны вытеснили заключенных из исправительного учреждения

Хотя Новый Южный Уэльс больше всего пострадал от грызунов, они нанесли удар также Квинсленду, Виктории и Южной Австралии.

Ссылаясь на экспертов, австралийская телекомпания ABC News заявила, что в этих штатах могут быть миллионы мышей.

Ситуация настолько плоха, что в Новом Южном Уэльсе сообщали о нашествии мышей на школы, больницы и супермаркеты.

Однако мыши особенно сильно навредили фермерам, поскольку они вынуждены вести с грызунами борьбу за свои посевы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку