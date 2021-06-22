Нашестя мишей виселило сотні ув'язнених в Австралії (відео)

Новий Південний Уельс страждає від найстрашнішого нашестя мишей за останні десятиліття через великий врожай зерна, який рекордно збільшив кількість гризунів.

Понад 400 ув'язнених та 200 співробітників виправного центру Веллінгтона перемістять до інших закладів протягом наступних двох тижнів.

Про це 22 червня пише ВВС.

Миші завдали значної шкоди тюремній інфраструктурі, включаючи внутрішню проводку.

Новий Південний Уельс страждає від найстрашнішого нашестя мишей за останні десятиліття через великий врожай зерна, який рекордно збільшив кількість гризунів.

Адміністрація в'язниці штату заявила, що роботу в'язниці призупинять щонайменше на чотири місяці, поки її очистять, відремонтують та захистять від мишей.

"Миші вдерлися в центр і заподіяли таку шкоду, що нам набагато краще евакуювати центр на певний час", - сказав Пітер Северін, комісар з виправної служби Нового Південного Уельсу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що явище виникло навесні в період збору врожаю.

Причиною стало поєднання ідеальних погодних умов, які спричинили щедрий врожай та активне розмноження мишей.

Через посуху напередодні зменшилася популяція хижаків, які полювали б на мишей, а велика кількість зерна дозволила мишам процвітати.

Новини світу: мишача чума Австралії – гризуни витіснили в'язнів із виправного закладу

Хоча Новий Південний Уельс найбільше постраждав від гризунів, вони завдавали удару також Квінсленду, Вікторії та Південній Австралії.

Посилаючись на експертів, австралійська телекомпанія ABC News заявила, що в цих штатах можуть бути мільйони мишей.

Ситуація настільки погана, що в Новому Південному Уельсі повідомляли про навалу мишей на школи, лікарні та супермаркети.

Однак миші особливо сильно нашкодили фермерам, оскільки вони змушені вести з гризунами боротьбу за свої посіви.

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