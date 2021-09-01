В России фермер обнаружил "мышиного короля": находка предвещает чуму и голод

Пятеро грызунов со сплетенными хвостами создают впечатление причудливого существа, которое движется одновременно в разных направлениях.

В Ставропольском крае (РФ) местный фермер на затопленной бахче нашел редкого "мышиного короля" — так называют сплетенных хвостами грызунов. По поверью, появление этого жуткого "существа" предвещает чуму и голод.

Видео редкой находки фермер Алибулат Расулов опубликовал на своем канале в YouTube.

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На снятых кадрах фермер наблюдает на затопленном поле за мышами, которые хвостами привязаны к стеблю арбуза. После этого он освобождает их от стебля и кладет на белую поверхность, чтобы показать, как тесно связаны между собой их хвосты. При этом грызуны создают впечатление одного существа, которая движется одновременно в разных направлениях.

Фермер сделал смелое предположение, что таким образом полевая мышь пыталась спасти детенышей от затопления, привязав хвостами к стеблю.

"После того как мы пустили воду по каналу, вода поднялась и залила мышиную нору. Мышка вывела на улицу своих мышат и связала хвостики каждого мышонка между собой и привязала их к стеблю, чтобы они не всплыли и не убежали ", — размышлял фермер.

Расулов наконец распутал хвосты мышат, отогрел животных, а потом отпустил.

"Впервые в жизни я наблюдаю такую картину", — признался он.

Группу грызунов со связанными хвостами, которую называют "мышиным королем", в фольклоре называют плохой приметой, которая предупреждает о приближении чумы или голода.

Напомним, в Ровенской местные охотники поймали в капкан странного зверя, которого по привычке называют "чупакабра".

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