В России фермер обнаружил "мышиного короля": находка предвещает чуму и голод

Пятеро грызунов со сплетенными хвостами создают впечатление причудливого существа, которое движется одновременно в разных направлениях.
В Ставропольском крае (РФ) местный фермер на затопленной бахче нашел редкого "мышиного короля" — так называют сплетенных хвостами грызунов. По поверью, появление этого жуткого "существа" предвещает чуму и голод.
Видео редкой находки фермер Алибулат Расулов опубликовал на своем канале в YouTube.
На снятых кадрах фермер наблюдает на затопленном поле за мышами, которые хвостами привязаны к стеблю арбуза. После этого он освобождает их от стебля и кладет на белую поверхность, чтобы показать, как тесно связаны между собой их хвосты. При этом грызуны создают впечатление одного существа, которая движется одновременно в разных направлениях.
Фермер сделал смелое предположение, что таким образом полевая мышь пыталась спасти детенышей от затопления, привязав хвостами к стеблю.
"После того как мы пустили воду по каналу, вода поднялась и залила мышиную нору. Мышка вывела на улицу своих мышат и связала хвостики каждого мышонка между собой и привязала их к стеблю, чтобы они не всплыли и не убежали ", — размышлял фермер.
"Впервые в жизни я наблюдаю такую картину", — признался он.
Напомним, в Ровенской местные охотники поймали в капкан странного зверя, которого по привычке называют "чупакабра".