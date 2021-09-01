Дочь Успенской снова начала употреблять наркотики

Это заподозрили ее поклонники.

Дочь российской исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяну Плаксину, которая недавно показала лицо после пластической операции, заподозрили в употреблении наркотиков.

Уже давно ходили слухи, что Татьяна принимала психотропные вещества. Позже и сама артистка подтвердила, что ее дочь таки это делала. Но Любовь вылечила Татьяну.

Однако, недавно Плаксина начала себя странно вести. На днях в сторис на своей странице в Instagram она сообщила, что ее насильно держат в помещении и не дают выйти. Чуть позже появились слухи, что Успенская отправила дочь в клинику на лечение.

Теперь же Татьяна опубликовала новое видео, в котором рассказала, что на самом деле ее страницу взломали. Те публикации писала не она.

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"Простите, на днях были неполадки с Instagram, его кто-то сломал. Но сейчас уже все в силе, я сижу дома, репетирую, готовлюсь к концерту", — рассказала Плаксина.

Однако, поклонники не поверили ей. Они считают, что у нее снова начались проблемы с наркотиками:

Красавица, тебя положили в больницу? Зачем ты обманываешь? Возле твоего дома нет трассы, а на видео слышно, как проезжают машины. И вид у тебя такой... Похоже, не все у тебя хорошо

Танюша, прекращай употреблять наркотики. Ты же только хуже себе делаешь

Лечись.

Заметим, 2018 Татьяна Плаксина попала в ДТП в Коста-Рике на велосипеде и ударилась лицом об асфальт. Девушка выбила зубы и изувечила лицо. Таня пережила кучу операций. Странное поведение женщины часто связывают именно с этой травмой

Напомним, не так давно Татьяну Плаксину застали на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии. Она странно вела себя и медитировала прямо посреди улицы.

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