Альоні потрібна термінова трансплантація кісткового мозку

Родина збирає кошти на проведення такої процедури за кордоном

Альона Юсупова вже понад місяць вимушена лікуватись у обласній лікарні ім. М.І. Пирогова, у відділенні гематології. Там молоду жінку лікують від гострої лімфобластної лейкемії. Та допомоги українських медиків буде замало.

«У жовтні Альона лікувалась у м. Бар, було поставлено діагноз - анемія ІІ ст, але Альоні ставало все гірше і гірше, гемоглобін на початку лікування був 70, а після 15 днів став - 25. Після чого, нами було ухвалено рішення звертатися в обласну лікарню у м. Вінниця. Після повного обстеження та здавання усіх аналізів у м.Вінниця та Києві поставили діагноз лейкемія, високий ступінь ризику», - пригадують початок історії хвороби рідні Альони.

Жінці зараз щодня переливають кров, вливають тромбоцити, проводять хіміотерапії, ставлять крапельниці та приписують таблетки. Після декількох приймань хімії, лікарі повідомили, що для одужання потрібна обов’язкова алогенна трансплантація кісткового мозку.

Таку в Україні для дорослих українців лише почали проводити, тож більшість все ж ще вимушені їхати до закордонних фахівців.

«Нас готова прийняти Туреччина, Іспанія, Німеччина, де трансплантація коштує від 100 тисяч доларів, а ще реабілітація хворої. Лікарі дали часу на порятунок до 2 місяців», - розповідають рідні Альони.

Вони благають кожного долучитись до збирання, бо ж на жінку вдома чекають дві донечки - 6 років і 7 місяців. «Біль, відчай, розпач та страх. Як так, як же малесенькі лялечки, які понад усе люблять свою матусю? Шанс є, але вартість життя молодої мами понад 100 000 доларів. В родині таких коштів не має. І надія лише на небайдужих людей, які не дозволять дівчаткам залишитись без мами», - додають рідні.

Реквізити для допомоги:

картка ПриватБанку 5168755471483822 Юсупов Олександр Володимирович (чоловік)