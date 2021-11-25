Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 ноября

За последние сутки количество больных возросло почти на 17 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 25 ноября зафиксировано 16 943 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 628 человек, 26 811 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 404 человека, а 275 319 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 384 404 человека;
- выздоровело – 2 852 452 человека;
- летальных исходов – 83 541;
- проведено ПЦР-тестов – 15 700 772.
С начала вакцинальной кампании привито 13 083 135 человек, из них получили одну дозу – 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 418 000 человек. Всего проведено 23 501 133 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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