Лубінець назвав головні провали ветеранської політики

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Реклама

Серед основних проблем, з якими звертаються ветерани та їхні родини в Україні, — призначення та виплата одноразової грошової допомоги через поранення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Реклама

З його слів, ці проблеми виникають незалежно від конкретної військової частини чи місця служби та не пов’язані з діями окремих посадовців.

Реклама

«Інколи таке враження, що питання ветеранів — не питання номер один для багатьох у цій державі. І це є кардинальна проблема», — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, профільний комітет Ради підтримав законопроєкт №15267, який пропонує відійти від виплат «за статусом» і призначати пораненим захисникам щомісячну допомогу у розмірі 80% або 100% від середньої зарплати залежно від відсотка втрати працездатності.

Новини партнерів