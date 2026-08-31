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Лубінець назвав головні провали ветеранської політики
Кількість звернень ветеранів та їхніх родин щодо порушення їхніх прав щороку зростає.
Серед основних проблем, з якими звертаються ветерани та їхні родини в Україні, — призначення та виплата одноразової грошової допомоги через поранення.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
З його слів, ці проблеми виникають незалежно від конкретної військової частини чи місця служби та не пов’язані з діями окремих посадовців.
«Інколи таке враження, що питання ветеранів — не питання номер один для багатьох у цій державі. І це є кардинальна проблема», — наголосив Лубінець.
Нагадаємо, профільний комітет Ради підтримав законопроєкт №15267, який пропонує відійти від виплат «за статусом» і призначати пораненим захисникам щомісячну допомогу у розмірі 80% або 100% від середньої зарплати залежно від відсотка втрати працездатності.