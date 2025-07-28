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Масована атака по Україні: реакція Зеленського
Президент запевнив, що наразі триває робота із захисту українських міст від атак ворога.
Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на атаки Росії, які вона влаштувала вночі та зрання, 28 липня.
Про це йдеться у повідомленні президента.
«Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти „Шахедів“ — десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання», — зазначив він.
Наразі тривають відновлювальні й рятувальні роботи.
«Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про 8 поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам — усім, хто залучений, за оперативну роботу», — додав він.
Окремо Зеленський уточнив, що постійно зміцнюємо український повітряний щит: «Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі».
Нагадаємо, у ніч проти 28 липня росіяни атакували Україну 324 БпЛА, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами — основним напрямком ворожого удару було місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині. ППО знешкодила 311 цілей, проте були й влучання.