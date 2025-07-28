Масована атака по Україні: реакція Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на атаки Росії, які вона влаштувала вночі та зрання, 28 липня.

Про це йдеться у повідомленні президента.

«Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти „Шахедів“ — десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання», — зазначив він.

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Наразі тривають відновлювальні й рятувальні роботи.

«Надається необхідна допомога пораненим: станом на зараз відомо про 8 поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам — усім, хто залучений, за оперативну роботу», — додав він.

Окремо Зеленський уточнив, що постійно зміцнюємо український повітряний щит: «Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі».

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня росіяни атакували Україну 324 БпЛА, чотирма крилатими та трьома аеробалістичними ракетами — основним напрямком ворожого удару було місто Старокостянтинів, що на Хмельниччині. ППО знешкодила 311 цілей, проте були й влучання.

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