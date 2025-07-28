Массированная атака по Украине: реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на атаки России, которые она устроила ночью и утром, 28 июля.

Об этом говорится в сообщении президента.

«В общем, на счету защитников неба только за одну эту ночь несколько сотен российских ударных дронов. Хорошие результаты в беспилотной защите против „Шахедов“ — десятки ущерба российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания», — отметил он.

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В настоящее время продолжаются восстановительные и спасательные работы.

«Оказывается необходимая помощь раненым: по состоянию на данный момент известно о 8 раненых. Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам — всем привлеченным за оперативную работу», — добавил он.

Отдельно Зеленский уточнил, что постоянно укрепляем украинский воздушный щит: «Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования производства дронов, и на этой неделе будут новые мои разговоры с партнерами по этой задаче».

Напомним, в ночь на 28 июля россияне атаковали Украину 324 БпЛА, четырьмя крылатыми и тремя аэробаллистическими ракетами — основным направлением вражеского удара был город Староконстантинов на Хмельнитчине. ПВО обезвредила 311 целей, однако были и попадания.

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