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Мінцифри: Через ракетну атаку РФ в Україні впав Інтернет-трафік

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Мінцифри: Через ракетну атаку РФ в Україні впав Інтернет-трафік

Українці знову відчули на собі негативні наслідки відключень електрики, після яких зникає зв'язок та Інтернет.

В Укркаїні масований ракетний обстріл Росією призвів не тільки до блекауту у багатьох містах, але й до падіння Інтернет-трафіку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Через екстрені відключення електроенергії базові станції та оператори фіксованого зв'язку, за можливості, перейшли на генератори. Мобільні оператори, де працюють вишки, перевантажені трафіком.

За словами Федорова, Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань.

"Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо. І з кожною новою атакою будемо сильнішими, поки не переможемо", - підсумував він.

Нова атака РФ 23 листопада

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, Росія завдала чергової серії ударів по українських містах. РФ випустила по Україні 65 крилатих ракет.

Через новий ракетний терори Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. Загалом росіяни ракетами влучили у 16 об'єктів інфраструктури. ТСН.ua зібрав все, що відомо про нову атаку Росії. 

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Дата публікації
Перегляди
382
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