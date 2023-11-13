Міноборони оголосило рекрутингову кампанію до ЗСУ

Міністерство оборони України створює новий проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір, за умовами якого рекрутери безкоштовно виконуватимуть роботу в інтересах ЗСУ.

“Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Незабаром в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями”, - зазначила Наталія Калмикова.

Голова організації Lobby X підкреслив, що співробітництво із Міністерством оборони дозволить масштабувати роботу в пошуку кадрів різних професій.

“Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили”, - наголосив Владислав Грезєв.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні призов триватиме. А рекрутинг – це новий інструмент залучення молодих людей до захисту батьківщини.

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