Міноборони оголосило рекрутингову кампанію до ЗСУ

Співробітництво із Міністерством оборони дозволить масштабувати роботу в пошуку кадрів різних професій.
Міністерство оборони України створює новий проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.
Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір, за умовами якого рекрутери безкоштовно виконуватимуть роботу в інтересах ЗСУ.
“Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Незабаром в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями”, - зазначила Наталія Калмикова.
Голова організації Lobby X підкреслив, що співробітництво із Міністерством оборони дозволить масштабувати роботу в пошуку кадрів різних професій.
“Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили”, - наголосив Владислав Грезєв.
Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні призов триватиме. А рекрутинг – це новий інструмент залучення молодих людей до захисту батьківщини.
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