МОЗ спростовує фейк про спалахи холери в Україні

Станом на 26 червня на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України.

МОЗ назвало фейком інформацію про начебто спалах холери в областях, які постраждали від сильних паводків внаслідок підриву Каховської ГЕС. У міністерстві наголошують, що такі повідомлення зловмисники адресно розсилають користувачам через різні месенджери.

"На територіях вищезгаданих областей на базі Центрів контролю та профілактики хвороб сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Вздовж річища Дніпра та вздовж морського узбережжя щоденно проводиться моніторинг води поверхневих водойм. Наразі найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області", - розповіли в міністерстві.

Разом з тим фахівці МОЗ нагадало, що купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів або господарських цілей не можна. Крім того, заборонено вилов та вживання риби із забруднених водойм.

Як повідомлялося, на території Миколаївської області, яка зазнала підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС, у водоймах виявили холероподібний вібріон. Він може викликати захворювання на гострі кишкові інфекції.

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