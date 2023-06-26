На Херсонщині рівень води у Дніпрі зростає

Від початку минулої доби червня рівень води у Дніпрі в Херсонській області зріс на два сантиметри. Станом 26 червня він перевищує норму на чотири сантиметри.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними рятувальників, внаслідок підриву Каховської ГЕС на правобережній Херсонщині підтопленими залишаються два будинки у двох селах. На тимчасово окупованому лівому березі вода стоїть у 17 населених пунктів.

"Протягом минулої доби рятувальники відкачали 20 тисяч 800 тонн води з 76 підвалів та будинків. Від початку робіт відкачали понад 283 тисячі тонн води з 843 будинків та підвалів. Підвезли 45 тонн води, з них – питної 36 тонн та 9 тонн технічної води, з початку робіт – понад 735 тонн води, з них питної 516 тонн та 219 тонн технічної води", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, жителів Херсона попереджають, щоб вони не пили воду з-під крана. Адже у місті триває дезінфекція мереж, вода наразі небезпечна для вживання.

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