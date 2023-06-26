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Мешканців Херсона попередили про заборону вживання води з-під крана – ОВА

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мешканців Херсона попередили про заборону вживання води з-під крана – ОВА

Мешканців Херсона попередили про заборону вживання води з-під крана.

У Херсоні пити воду з-під крана заборонено.

Жителів Херсона попереджають, щоб вони не пили воду з-під крана − у місті триває дезінфекція мереж, вода наразі небезпечна для вживання.  

Про це пише Херсонська ОВА.

"У мікрорайоні Корабел проводиться дезінфекція мереж водопостачання. У цей час заборонено пити цю воду та використовувати її для приготування їжі. Тимчасово вода придатна лише для технічних потреб", - йдеться у повідомленні. 

У воді в рази вища концентрація гіпохлорит натрію. Це необхідно для очищення мереж від осаду, який накопичився у водоводі, та знищення збудників хвороб. Такі дезінфекції профілактично проводяться в усіх містах. А для Херсонщини це необхідно також і через підтоплення водопровідних мереж. 

Процес очищення контролюють фахівці хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води "Херсонводоканалу". 

Про завершення дезінфекції води влада повідомить додатково. 

Нагадаємо, на Миколаївщині вода у підтоплених селах більше не спадає, а двори людей закидані очеретом.

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Дата публікації
Перегляди
407
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