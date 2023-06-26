Ексдружина Остапчука назвала свій страшний діагноз: "Попереду операція з видалення нирки"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина Горняк – назвала свій страшний діагноз.

Як поділилася в Instagram блогерка, у неї гідронефроз. Лікарі в Австрії підтвердили Христині, що її ліва нирка взагалі не функціонує. Тож, попереду на Горняк чекає операція з видалення органа.

"Лікар в Австрії підтвердив мій діагноз – гідронефроз - та сказав, що моя ліва нирка не працює від слова зовсім! Врятувати її він не зможе, на жаль. Плакала я? Вже ні! Бо я вже з цією думкою живу понад місяць. І я прийняла це! Я ж змінити цю ситуацію не можу! Попереду на мене чекає операція з видалення нирки, але що робити, треба, то треба!" – поділилася Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Утім, для блогерки є й гарні новини. Права нирка Христини повністю функціонує. Тож, нотаріусиня поділилася, що зможе повноцінно жити.

"Моя права нирка працює на всі 100% і виконує все те, що потрібно мені для щасливого і здорового життя! Я можу їсти, як їла, можу пити, як пила, я можу все!" – розповіла блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк вперше натякнула, хто став ініціатором їхнього розлучення з Володимиром Остапчуком. Також Христина попросила "декого" не "атакувати" її фотоблог ботами, які пишуть їй образливі слова в коментарях.

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