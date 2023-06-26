В Херсонской области уровень воды в Днепре растет

Уровень воды до сих пор превышает норму.

С начала минувших суток июня уровень воды в Днепре в Херсонской области вырос на два сантиметра. По состоянию на 26 июня он превышает норму на четыре сантиметра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате подрыва Каховской ГЭС на правобережной Херсонской области подтопленными остаются два дома в двух селах. На временно оккупированном левом берегу вода стоит в 17 населенных пунктах.

"За прошедшие сутки спасатели откачали 20 тысяч 800 тонн воды из 76 подвалов и домов. С начала работ откачали более 283 тысяч тонн воды из 843 домов и подвалов. Подвезли 45 тонн воды, из них – питьевой 36 тонн и 9 тонн технической воды, из начала работ – более 735 тонн воды, из них питьевой 516 тонн и 219 тонн технической воды", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из крана. Ведь в городе продолжается дезинфекция сетей, вода опасна для употребления.

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