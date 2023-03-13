На Херсонщині на місяць скасували "сухий закон"

Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook.

З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах гуртової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.

Продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів - під забороною.

«Маніпуляції чиновників, які знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів - огидні. Шановні, до виборів ще далеко. Праймеріз ще не розпочався. Маємо вистояти, перемогти, а вже потім вирішувати свої політичні амбіції та бізнес-інтереси», - зауважив він.

Нагадаємо, що у Миколаївській області послаблять "сухий закон", аби знову запрацював бізнес.

А раніше у Чернівцях ввели нічний "сухий закон".

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