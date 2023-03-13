В Херсонской области на месяц отменили "сухой закон"

Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц упразднить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook.

С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10.00 до 15.00.

Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов – под запретом.

«Манипуляции чиновников, зная о принятом решении, начали оживленное обсуждение этой тематики ради собственных рейтингов – отвратительные. Дорогие, до выборов еще далеко. Праймериз еще не начался. Должны выстоять, победить, а уже потом решать свои политические амбиции и бизнес-интересы», — отметил он.

Напомним, что в Николаевской области ослабят "сухой закон", чтобы снова заработал бизнес.

А раньшев Черновцах ввели ночной "сухой закон".

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