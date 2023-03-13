На Сумщині ворог обстріляв Білопільську громаду з мінометів

Стала відома ситуація на кордоні у Сумській області станом на 21.00 12 березня 2023.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків.

За повідомленнями військових, наразі оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері у березні в Сумській області чули звуки вибухів. Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що в регіоні працювала ППО по ворожих цілях.Згодом місцева влада уточнила, що це було відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії.

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