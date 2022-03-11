На росіян чекає тотальне безробіття - прогноз

Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

На росіян чекає тотальне безробіття. Це підтверджує ЦПД при РНБО України.

Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис. робочих місць. І це - лише початок.

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Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;

корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;

IKEA — 15 тис.;

Inditex — 9 тис.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.

А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

Нагадаємо, у місті Ірпінь Київської області мародерів відправляють на "виправні роботи" - до територіальної оборони.