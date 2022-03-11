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Россиян ждет тотальная безработица — прогноз

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Россиян ждет тотальная безработица — прогноз

instagram.com/paskonadia

Мародеров сразу отправляем на так называемые исправительные работы в терроборону.

Россиян ждет тотальная безработица. Это подтверждает ЦПИ при СНБО Украины.

В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это – только начало.

Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

  • корпорация PepsiCo – 20 тыс. россиян;
  • IKEA – 15 тыс.;
  • Inditex – 9 тыс.;
  • KPMG — 4500;
  • PWC — 3700;
  • H&M — 3500;
  • LVMH — 3500;
  • L'Oreal — 2200;
  • Starbucks — 2000.

Всего по состоянию на 11.03.22 об уходе из страны либо частичную, либо временную остановку сделок сообщили более 330 иностранных компаний.

Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян.

А по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области мародеров отправляют на "исправительные работы"в территориальную оборону.

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