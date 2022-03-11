Россиян ждет тотальная безработица — прогноз

Мародеров сразу отправляем на так называемые исправительные работы в терроборону.

Россиян ждет тотальная безработица. Это подтверждает ЦПИ при СНБО Украины.

В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это – только начало.

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Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;

корпорация PepsiCo – 20 тыс. россиян;

IKEA – 15 тыс.;

Inditex – 9 тыс.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Всего по состоянию на 11.03.22 об уходе из страны либо частичную, либо временную остановку сделок сообщили более 330 иностранных компаний.

Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян.

А по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области мародеров отправляют на "исправительные работы" — в территориальную оборону.