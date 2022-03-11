Россиян ждет тотальная безработица — прогноз

Мародеров сразу отправляем на так называемые исправительные работы в терроборону.
Россиян ждет тотальная безработица. Это подтверждает ЦПИ при СНБО Украины.
В результате агрессии РФ против Украины и санкций западных партнеров россияне уже потеряли около 100 тыс. рабочих мест. И это – только начало.
Сеть ресторанов McDonald's обеспечивала работой 62 тыс. россиян;
- корпорация PepsiCo – 20 тыс. россиян;
- IKEA – 15 тыс.;
- Inditex – 9 тыс.;
- KPMG — 4500;
- PWC — 3700;
- H&M — 3500;
- LVMH — 3500;
- L'Oreal — 2200;
- Starbucks — 2000.
Всего по состоянию на 11.03.22 об уходе из страны либо частичную, либо временную остановку сделок сообщили более 330 иностранных компаний.
Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний работу потеряют еще не менее 120 тысяч россиян.
А по прогнозу до конца года без работы останутся около 9 миллионов россиян.
Напомним, в городе Ирпень Киевской области мародеров отправляют на "исправительные работы" — в территориальную оборону.
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