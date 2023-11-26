Ні води, ні тепла: мешканці Одеси потерпають через негоду

Перебої з електроенергією викликали проблеми з водопостачанням та центральним опаленням у місті.

Погіршення погодних умов у неділю, 26 листопада, призвело до проблем з водопостачання у деяких районах Одеси. Окрім того, призупинили свою роботу великі районні котельні міста.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська” з посиланням на комунальні служби.

У пресслужбі “Інфоксводоканалу” повідомили, що через стрибки напруги і відключення електроенергії насосне обладнання вимикається кожні десять хвилин і не може працювати стабільно.

“Для відновлення водопостачання переважну більшість насосних станцій було переведено на роботу від генераторів. Однак значна потужність і технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення. Очікуємо найближчим часом покращення електропостачання та стабілізації тиску води”, — зазначається в повідомленні.

Перепади напруги електроенергії або повне припинення електропостачання стали причиною вимушеного призупинення роботи великих котелень міста.

У КП “Теплопостачання міста Одеси” обіцяють перезапустити котельні після відновлення стабільного електропостачання.

Нагадаємо, увечері в неділю, 26 листопада, в Одеській області через снігопади та потужний вітер без електропостачання перебувають 179 населених пунктів.

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