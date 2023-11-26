Ни воды, ни тепла: жители Одессы страдают из-за непогоды

Перебои с электроэнергией вызвали проблемы с водоснабжением и центральным отоплением в городе.

Ухудшение погодных условий в воскресенье, 26 ноября, привело к проблемам водоснабжения в некоторых районах Одессы. Кроме того, приостановили свою работу большие районные котельные города.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на коммунальные службы.

В пресс-службе "Инфоксводоканала" сообщили, что из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые десять минут и не может работать стабильно.

“Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания. Ожидаем в ближайшее время улучшение электроснабжения и стабилизации давления воды", — говорится в сообщении.

Перепады напряжения электроэнергии или полное прекращение электроснабжения стали причиной вынужденной приостановки работы больших котельных города.

В КП "Теплоснабжение города Одессы" обещают перезапустить котельные после возобновления стабильного электроснабжения.

Напомним, вечером в воскресенье, 26 ноября, в Одесской области из-за снегопадов и мощного ветра без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов.

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