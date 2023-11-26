На Одещині через негоду закривають ще одну автотрасу

Припинено рух автотрасою М-16 “Одеса — Кучурган”, яка веде до кордону з Молдовою.

Через негоду, яка у неділю, 26 листопада, накрила південь України, погіршується ситуація на автодорогах в Одеській області. Ще одну трасу закрито для руху транспорту.

Про це повідомляє у соцмережах Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Орієнтовно на 12 годин або ж до стабілізації погодних умов буде припинено рух автотрасою М-16 “Одеса — Кучурган”, яка веде до кордону з Молдовою.

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“Зараз іде та налипає сніг, дуже погана видимість на дорогах, сильні пориви вітру до 30 м/с. Інформацію про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту надамо додатково”, - йдеться у повідомленні.

В Агентстві відновлення закликають водіїв бути обережними на дорогах та не виїжджати без нагальної потреби.

Нагадаємо, в Одеській області 26 листопада перекрили рух трасою М-15 Одеса-Рені через сильну хуртовину, замети і ожеледицю на дорозі.

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