Окупанти обстріляли підрозділи ДСНС у двох областях – фото

Через атаки РФ пошкоджено два підрозділи рятувальників у різних областях.

Окупаційна армія РФ 26 листопада обстрілами пошкодила два підрозділи рятувальників ДСНС у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні, внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Окупанти пошкодили автоцистерну ДСНС

Окупанти пошкодили автоцистерну ДСНС

Як додали в ДСНС, пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна.

Нагадаємо, Наєв попередив Україну і Захід про небезпеку – "війна знову може вийти за межі сходу та півдня".

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