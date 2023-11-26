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Окупанти обстріляли підрозділи ДСНС у двох областях – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти обстріляли підрозділи ДСНС у двох областях – фото

Окупанти обстріляли підрозділи ДСНС / Фото: ДСНС

Через атаки РФ пошкоджено два підрозділи рятувальників у різних областях.

Окупаційна армія РФ 26 листопада обстрілами пошкодила два підрозділи рятувальників ДСНС у Донецькій та Запорізькій областях.   

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні, внаслідок таких влучань було пошкоджено два наших підрозділи у Донецькій та Запорізькій областях. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти пошкодили автоцистерну ДСНС / ©
Окупанти пошкодили автоцистерну ДСНС
Окупанти пошкодили автоцистерну ДСНС / ©
Окупанти пошкодили автоцистерну ДСНС

Як додали в ДСНС, пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна.

Нагадаємо, Наєв попередив Україну і Захід про небезпеку – "війна знову може вийти за межі сходу та півдня".

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Дата публікації
Перегляди
252
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