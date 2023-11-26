Окупанти знову обстріляли Херсон – пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували два райони у Херсоні.

Окупаційна армія РФ вдень 26 листопада обстріляла Херсон, у двох районах пошкоджень зазнали будинки й автомобіль.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега періодично обстрілює Херсон. Є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка", - розповів він.

Мрочко також додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО у Києві – у Повітряних силах відреагували.

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