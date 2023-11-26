Оккупанты снова обстреляли Херсон – повреждены жилые дома

Россияне атаковали два района в Херсоне.
Оккупационная армия РФ днем 26 ноября обстреляла Херсон, в двух районах повреждения получили дома и автомобиль.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Армия РФ с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон. Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль", — рассказал он.
Мрочко также добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Напомним, западные СМИ "засветили" работу ПВО в Киеве — в Воздушных силах отреагировали.
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