Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты снова обстреляли Херсон – повреждены жилые дома

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты снова обстреляли Херсон – повреждены жилые дома

Повреждены автомобили в Херсоне после атаки окупантов / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне атаковали два района в Херсоне.

Оккупационная армия РФ днем 26 ноября обстреляла Херсон, в двух районах повреждения получили дома и автомобиль.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон. Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль", — рассказал он.

Мрочко также добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, западные СМИ "засветили" работу ПВО в Киеве — в Воздушных силах отреагировали.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
190
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация