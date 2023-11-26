Федоров намекнул, кто причастен к атаке дронами России (видео)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров намекнул, кто причастен к атаке дронами России в ночь на 26 ноября. Там накануне заявили об атаке беспилотников по разным областям.

Министр цифровой трансформации сделал сообщение об атаке.

"Добрые беспилотники этой ночью прилетели в российские города и городки — в московской, тульской, брянской и калужской областях. Местные жители отмечают, что началась "какая-то суета". Армия дронов и ГУР этой ночью также не выспались, причины неизвестны", — написал он.

Тем временем власти РФ сообщили об 11 уничтоженных дронах над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

По предварительным данным, беспилотники атаковали территорию России в несколько волн. Первые БПЛА полетели на российские города в ночь на 26 ноября, а уже около 8:30 утра в некоторых российских городах также заявили об атаке.

Отметим, что глава Москвы не назвал неизвестные беспилотники украинскими, а вот губернатор Брянской области Александр Богомаз убежден в "украинской" атаке.

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