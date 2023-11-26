Федоров натякнув, хто причетний до атаки дронами Росії (відео)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров натякнув, хто причетний до атаки дронами Росії у ніч проти 26 листопада. Там напередодні заявили про атаку безпілотників по різних областях.

Міністр цифрової трансформації зробив допис щодо атаки.

"Добрі безпілотники цієї ночі прилетіли в російські міста та містечка — у московській, тульській, брянській та калузькій областях. Місцеві жителі відзначають, що почалася "какая-то суєта". Армія дронів та ГУР цієї ночі також не виспалися, причини невідомі", — написав він.

Тим часом влада РФ повідомила про 11 знищених дронів над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

За попередніми даними, безпілотники атакували територію Росії у кілька хвиль. Перші БПЛА полетіли на російські міста у ніч проти 26 листопада, а вже близько 8:30 ранку в деяких російських містах також заявили про атаку.

Зауважимо, що очільник Москви не назвав невідомі безпілотники українськими, а ось губернатор Брянської області Олександр Богомаз переконаний в "українській" атаці.

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