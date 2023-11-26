Поблизу берегів Греції затонуло вантажне судно: 13 зниклих безвісти

Вісім членів екіпажу були єгиптянами, решта — громадяни Сирії та Індії.

Біля грецького острова Лесбос сьогодні, 26 листопада, зникло вантажне судно. Одного члена екіпажу врятували, ще 13 — зникли безвісти.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що судно "Раптор" під прапором Коморських островів вийшло з порту Ель-Дехейла в Єгипті і прямувало до Стамбула, коли повідомило про механічну несправність і оголосило сигнал тривоги.

"Вісім членів екіпажу були єгиптянами, решта — громадяни Сирії та Індії. Одного єгиптянина вдалося врятувати, інших членів екіпажу продовжують шукати", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, за домовленістю Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти українські громадяни, які перебувають в європейських країнах, можуть розпочати пошук своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Для цього потрібно здати зразки ДНК.

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