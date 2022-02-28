Під час захисту Бучі загинув український доброволець

Під час захисту Бучі загинув український доброволець

Під час боїв на Київщині загинув український захисник.

Вчора, 27 лютого, під час боїв у місті Буча Київської області загинув український доброволець Володимир Ковальський.

Про це повідомили на офіційній сторінці Бучанської міської ради у Facebook.

"Володимир Ковальський загинув за Бучу і Україну, свою родину і кожного з нас.

Учасник Майдану.

2015-го пішов добровольцем на Схід.

2016-го підірвався на ворожій міні та втратив обидві ноги.

Пройшов реабілітацію, зайнявся бізнесом та спортом.

Вів бій у районі "Новуса".

Загинув в бою.

Світла пам'ять Герою!

Уся Бучанська громада висловлює співчуття рідним та близьким Володимира!" - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Львівщина попрощалася із героєм-захисником 21-річним Віталієм Сапилом, який загинув вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону внаслідок авіаудару.

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