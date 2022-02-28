Під час захисту Бучі загинув український доброволець

Під час боїв на Київщині загинув український захисник.
Вчора, 27 лютого, під час боїв у місті Буча Київської області загинув український доброволець Володимир Ковальський.
Про це повідомили на офіційній сторінці Бучанської міської ради у Facebook.
"Володимир Ковальський загинув за Бучу і Україну, свою родину і кожного з нас.
- Учасник Майдану.
- 2015-го пішов добровольцем на Схід.
- 2016-го підірвався на ворожій міні та втратив обидві ноги.
- Пройшов реабілітацію, зайнявся бізнесом та спортом.
- Вів бій у районі "Новуса".
- Загинув в бою.
Світла пам'ять Герою!
Уся Бучанська громада висловлює співчуття рідним та близьким Володимира!" - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Львівщина попрощалася із героєм-захисником 21-річним Віталієм Сапилом, який загинув вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону внаслідок авіаудару.
Читайте також:
- "Віддав своє життя боротьбі за мир у Батьківщині": загинув 22-річний військовий з Горішніх Плавнів
- Під час захисту Києва загинув 22-річний боєць із Львівщини
- "Мужньо захищав рідну Українську землю" у Житомирській області загинув 19-річний військовий з Волині
- Біля Володимира на Волині внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув український захисник