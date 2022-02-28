Во время защиты Бучи погиб украинский доброволец

Во время защиты Бучи погиб украинский доброволец

Во время боев в Киевской области погиб украинский защитник.

Вчера, 27 февраля, во время боев в городе Буча в Киевской области погиб украинский доброволец Владимир Ковальский.

Об этом сообщили на официальной странице Бучанского городского совета в Facebook.

"Владимир Ковальский погиб за Бучу и Украину, свою семью и каждого из нас.

Участник Майдана.

В 2015-м пошел добровольцем на Восток.

В 2016-м подорвался на вражеской мине и потерял обе ноги.

Прошел реабилитацию, занялся бизнесом и спортом.

Вел бой в районе "Новуса".

Погиб в бою.

Светлая память Герою!

Вся Бучанская громада выражает соболезнования родным и близким Владимира!" — говорится в сообщении.

Напомним, Львовщина простилась с героем-защитником 21-летним Виталием Сапилом, который погиб ночью 25 февраля вблизи украинско-белорусской границы в результате авиаудара.

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