Під час захисту Києва загинув 22-річний боєць із Львівщини

Під час захисту Києва загинув 22-річний боєць із Львівщини

Командир танка Віталій Сапило віддав життя у боротьбі з окупантами.

У ніч проти 26 лютого в боях за Київ загинув 22-річний командир танка Віталій Сапило.

Про це повідомляє ТСН.

"Маємо першу втрату на Львівщині. Вночі у боях за Київ загинув загинув 22 річний командир танка Віталій Сапило з села Сокільники біля Львова, співчуття рідним і слава герою", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що сьогодні Управління СБУ у Львівській області спростувало інформацію про те, що біля міста Броди, що у Золочівському районі, сьогодні, 26 лютого, висадився російський десант.

"Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди - це не відповідає дійсності. Просимо мешканців зберігати спокій. Повідомляємо - працювала українська авіація", - йдеться у повідомленні Управління СБ України у Львівській області.

Нагадаємо, за інформацією Бродівської міської ради, у ніч проти 26 лютого біля Бродів українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник. Зараз там працює українська авіація, тож місцевих закликали не панікувати.

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