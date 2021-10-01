Під Харковом дівчина впала у 12-метровий колодязь

Під Харковом дівчина впала у 12-метровий колодязь

Дівчину діставали за допомогою мотузки.

У Харківській області рятувальники діставали з колодязя завглибшки 12 метрів 21-річну дівчину.

Про це повідомляється на сайті ДСНС у Харківській області.

Подія сталася у селищі Бірки Харківського району сьогодні, 1 жовтня. До рятувальників надійшла інформація, що 21-річнадівчина впала у 12-метровий колодязь.

"Черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС прибув на місце виклику. Рятувальники опустились на дно колодязя і за допомогою рятувальної мотузки витягли жінку на поверхню", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

В результаті падіння дівчина отримала перелам ноги та переохолодження. Її госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги №4.

Нагадаємо, що у Дніпрі рятувальники дістали із покинутого льоху 12-річного хлопчика, який впав туди під час гри із другом.

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