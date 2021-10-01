Под Харьковом девушка упала в 12-метровый колодец

Под Харьковом девушка упала в 12-метровый колодец

Девушку доставали с помощью веревки.

В Харьковской области спасатели доставали из колодца глубиной 12 метров 21-летнюю девушку.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Харьковской области.

Происшествие произошло в поселке Бирки Харьковского района сегодня, 1 октября. К спасателям поступила информация, что 21-ричнадивчина упала в 12-метровый колодец.

"Дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС прибыл на место вызова. Спасатели опустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки вытащили женщину на поверхность", — сообщили в пресс служба ГСЧС.

В результате падения девушка получила перелом ноги и переохлаждения. Ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4.

Напомним, что в Днепре спасатели достали из заброшенного погреба 12-летнего мальчика, который упал туда во время игры с другом.

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