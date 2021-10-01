Под Харьковом девушка упала в 12-метровый колодец

Девушку доставали с помощью веревки.
В Харьковской области спасатели доставали из колодца глубиной 12 метров 21-летнюю девушку.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Харьковской области.
Происшествие произошло в поселке Бирки Харьковского района сегодня, 1 октября. К спасателям поступила информация, что 21-ричнадивчина упала в 12-метровый колодец.
"Дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС прибыл на место вызова. Спасатели опустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки вытащили женщину на поверхность", — сообщили в пресс служба ГСЧС.
В результате падения девушка получила перелом ноги и переохлаждения. Ее госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4.
Напомним, что в Днепре спасатели достали из заброшенного погреба 12-летнего мальчика, который упал туда во время игры с другом.